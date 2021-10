Gareth Bale commence à voir la lumière au bout du tunnel. L'attaquant du Real Madrid a contracté une blessure musculaire le 13 septembre, mais il pourrait être de retour à la compétition dans moins de quinze jours, selon l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti. S'exprimant en conférence de presse mardi avant le choc contre Osasuna, l'Italien a déclaré que Bale devrait bientôt rejoindre le reste de l'équipe.

Un retour en novembre pour Bale



"Bale a été déclaré médicalement apte hier, après un test qu'il a subi. Il va bien pour le moment et a commencé à s'entraîner seul. Je pense que dans une semaine, il s'entraînera avec l'équipe et sera prêt à jouer", a déclaré Ancelotti. "Je pense qu'il s'entraînera au début de la semaine prochaine avec le groupe et pourrait être disponible pour le match contre le Rayo (6 novembre)", a-t-il ajouté.