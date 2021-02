Real Madrid : Blessure musculaire pour Hazard à l'entraînement

Décidément, rien n'est simple entre Eden Hazard et le Real Madrid. L'histoire d'amour entre le Belge et la Maison Blanche, si belle sur le papier, a terriblement de mal à se concrétiser en réalité. Ce mercredi, un nouvel épisode est venu agrémenter la saga d'un feuilleton long, trop long pour toutes les parties. Revenu d'une blessure musculaire à la fin de l'année, l'ancien Blues de Chelsea était parvenu à revenir dans l'équipe où depuis trois rencontres (Osasuna, Alaves, Levante), il cumulait plus d'une heure de temps de jeu. Mais il semblerait qu'Hazard ait rechuté, encore une fois. Absent de l'entraînement mardi sans que le club s'en explique, le Belge pensait rassurer son monde en faisant son apparition ce mercredi à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. La veille en réalité, l'ancien Lillois a passé des examens qui ont révélé une fatigue musculaire. Motivé et déterminé à tester son corps malgré le diagnostic, l'ailier gauche a tenté de faire la séance comme tout le monde mais le n°7 a finalement raccourci sa session, résigné. Non seulement la rechute d'Eden Hazard n'est une bonne nouvelle pour personne mais les médias ibériques parlent, d'après les derniers résultats de l'échographie, d'une déchirure musculaire qui pourrait l'éloigner des terrains au moins quatre semaines.

Des blessures à répétition

Depuis le 1er juin 2019 et son arrivée en Espagne en provenance de Chelsea, Eden Hazard n'a jamais été en paix avec son corps. Ce dernier l'avait pourtant laissé tranquille en Angleterre et en France lors de sa période à Lille. L'ennui pour le Real Madrid, c'est que le natif de la Louvière est le plus gros transfert de l'histoire du club (115 millions d'euros). Pour le moment, les Madrilènes n'ont jamais eu le retour sur investissement qu'ils espéraient. Selon les médias espagnols, le Belge vient de voir son compteur blessure atteindre la 10eme unité, ce qui l'a empêché de disputer 43 matches depuis son arrivée voilà un an et demi. Au total, Hazard a été indisponible 283 jours. Lié jusqu'en 2024 avec le club de la capitale, Eden Hazard ne cesse d'impatienter ses dirigeants. Florentino Perez, le président du Real Madrid doit trouver le temps long avec un joueur sur qui il a misé énormément. Qu'il se rassure, c'est le cas de tout le monde.