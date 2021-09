Le feuilleton dure depuis des mois et a occupé l'attention des observateurs durant l'intégralité du dernier mercato estival. Refusant de prolonger au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était régulièrement annoncé dans le viseur d'un Real Madrid désireux de l'attirer dans ses filets. Malgré les propositions tardives du club madrilène, le PSG a conservé sa pépite tricolore. Au grand dam de Karim Benzema.



Devant la caméra de Téléfoot, le revenant tricolore a évoqué le sujet et force est de constater qu'il aurait grandement apprécié la venue de Kylian Mbappé dès cet été. « Il y a le Real qui le veut, ce n'est plus un secret. J'aurais aimé qu'il puisse venir cette année au Real. Mais je l'ai déjà dit, il viendra un jour. On est restés en contact, mais on ne parle pas de ça. »



En attendant de retrouver l'équipe merengue, Karim Benzema a encore un match à disputer avec les Bleus. Ce sera mardi face à la Finlande, toujours dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Un match qui se disputera dans une ville que KB9 connait bien puisque l'action se déroulera au Groupama Stadium de Lyon.