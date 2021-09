Karim Benzema est sur un nuage. Au lieu de baisser en performances après plus d'une décennie au Real Madrid, le Français continue de mûrir. La métaphore du vin qui se bonifie avec le temps ne s'applique plus. Car l'ancien Lyonnais débouche carrément le champagne, lui qui a marqué son 200e but avec le club merengue mercredi contre Majorque (6-1) et qui comptabilise désormais 15 participations (buts et offrandes décisives) depuis l'entame de la saison en club. Des chiffres supérieurs à ceux de Lewandowski, Haaland ou encore Mbappé.

Il ne fanfaronne pas

De nouveau buteur lors de la correction infligée à Majorque mercredi soir en Liga, Benzema a vu le président madrilène Florentino Perez lui rendre hommage avec un maillot floqué du 200. L'occasion de lâcher quelques mots pour l'occasion, sans fanfaronner, ni se considérer comme le meilleur au monde. Un constat pourtant légitime. "Ce club est toute ma vie et je suis très fier de ces buts. J'espère que j'en marquerai d'autres. J'essaie de faire mon football, que j'aime : bouger sur le terrain, donner des passes décisives, marquer des buts et aider mes coéquipiers." Un football que le natif de Bron n'est pas le seul à aimer.