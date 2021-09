Rien n’arrête Karim Benzema en ce début de saison 2021/2022. L’attaquant français est en train de marcher sur l’eau et avec le vent en poule de surcroit. Dimanche, il a illuminé la rencontre contre le Celta Vigo (5-2) avec son talent et son efficacité devant les buts. Une prestation de tout premier ordre, matérialisée par un triplé. Son premier depuis le 21 avril 2019.



Benzema s’est donc offert trois réalisations. Trois de plus qui font désormais 350. C’est le total de buts qu’il a inscrits en club depuis le début de sa carrière professionnelle : 66 avec l’OL et 284 avec le Real Madrid. Dans l’histoire du football français, il n’y a que deux joueurs qui ont fait mieux, en l’occurrence Thierry Henry (362) et Roger Courtois (354). Déloger son ex-coéquipier en Bleu et accéder à la première place dès cette saison semble être un objectif tout à fait réalisable pour KB9, d’autant plus qu’il a toujours mis 20 buts minimum depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

9 - With five goals and four assists, Karim Benzema 🇫🇷 is the second @realmadriden player to be involved in nine goals in his first four @LaLigaEN games of the season in the 21st century, after Cristiano Ronaldo 🇵🇹 in 2014/15 (nine goals). Spectacular. pic.twitter.com/65rOFbvyQ6

— OptaJose (@OptaJose) September 12, 2021

Benzema fait mieux que Haaland cette saison

Ronaldo, dont il a justement égalé le record ce week-end. Le Portugais avait été le seul merengue à signer neuf gestes décisifs au bout de quatre journées de championnat au 21e siècle. Son ex-coéquipier a fait aussi bien vu qu’en plus de ses 5 réalisations, il cumule également 4 « assists ». En Europe cette saison, personne n’a fait mieux dans ce domaine. Erling Haaland (8 gestes décisifs) était devant jusqu’à ce dimanche dans ce classement.



Notons pour finir que s’il trouve le chemin des filets adverses à trois reprises supplémentaires en Liga, Benzema atteindra la barre des 200 buts dans ce championnat. Avant lui, il n’y a que 9 footballeurs (et non des moindres) qui étaient parvenus à signer cet accomplissement. L’entrée dans le Top 10 a donc été pour le moins fracassante pour l’ancien Gone.

Le triplé d'un Karim Benzema en fusion !