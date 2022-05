Real Madrid : Benzema, retour sur une saison en or

1. Doublé en ouverture1re journée, 14 août 2021 : Alavés 1 - 4 Real Madrid

Karim Benzema n'attend pas : dès la première journée de championnat, l'attaquant conclut du droit de manière acrobatique une remise du talon signée Eden Hazard au retour des vestiaires (48e) pour mettre son équipe devant au score. Il double la mise un quart d'heure plus tard de manière chanceuse, alors que le gardien est pris à l'intérieur de sa cage, et le Real Madrid s'imposera 4-1 en ouverture. "Comparé avec le Karim que j'ai connu il y a cinq ans, c'est un joueur bien plus complet, avec beaucoup plus de personnalité aussi", observe Carlo Ancelotti, de retour sur le banc du Real après une première expérience (2013-2015).

> Le Real sacré pour la 35e fois champion d'Espagne <

2. Triplé face au Celta4e journée, 12 septembre 2021 : Real Madrid 5 - 2 Celta Vigo

Alors que le Celta a rapidement ouvert le score par Santi Mina (4e), Benzema surgit à la 24e pour catapulter dans la cage la remise de Fede Valverde avec l'aide de la barre transversale, et égaliser. Franco Cervi remet les Galiciens devant à la demi-heure de jeu, mais au retour des vestiaires, Benzema s'illustre encore pour remettre les siens à flots d'une belle tête lobée. "KB9" lance ensuite Vinicius en profondeur pour le 3-2 (54e), et conclut son récital avec un troisième but sur pénalty (87e). Le Real s'imposera 5-2.

> Les Madrilènes soulèvent le trophée ! <

3. Sublime reprise contre l'Atlético17e journée, 12 décembre 2021 : Real Madrid 2 - 0 Atlético Madrid

Quart d'heure de jeu. Présent au début de l'action pour lancer Marco Asensio, Karim Benzema plonge vers la surface. Il s'arrête, pivote, et, d'une sublime volée du droit, propulse le centre de Vinicius dans les cages de Jan Oblak. Une imitation en miroir du légendaire but de Zinédine Zidane en finale de la Ligue des champions 2002. Gêné par des douleurs, Benzema sera remplacé à la mi-temps par Luka Jovic. Le Real, lancé par son avant-centre fétiche, emporte le derby 2-0 sur sa pelouse, et survole déjà la Liga.

4. Bijou du droit à Bilbao21e journée, 22 décembre 2021 : Athletic Bilbao 1 - 2 Real Madrid

Pas de round d'observation : dans le mythique stade San Mamés, dès la 4e minute, Karim Benzema signe son plus beau but de la saison. Sans réfléchir, depuis l'arête de la surface de réparation, il reprend du droit une passe de Toni Kroos, et brosse parfaitement son ballon qui finit dans le petit filet. Trois minutes plus tard, le Français frappe encore : il hérite d'un ballon contré par la défense de Bilbao et scelle un doublé en sept minutes de match, mais se fait mal sur l'action. Il finira tout de même le match, remplacé à la dernière minute par Jovic.

> Benzema, la barre des 600 matchs ! <

5. Doublé pour l'histoire à Majorque28e journée, 14 mars 2022 : Majorque 0 - 3 Real Madrid

A Majorque, dans les Baléares, Karim Benzema va écrire l'histoire. Après une première période où le Français bute sur le portier adverse, à la 55e minute, il sert Vinicius pour l'ouverture du score. A la 77e minute, Benzema transforme un pénalty provoqué par le Brésilien, et à la 82e, l'ancien Lyonnais s'impose dans les airs pour sceller le 3-0. Avec ce doublé, Benzema a dépassé Thierry Henry et ses 411 buts clubs et sélection confondus pour devenir le meilleur buteur français de l'histoire. Cinq jours avant, avec un triplé contre le PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions, il avait dépassé la légende Alfredo di Stéfano pour intégrer le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la "Maison blanche". Buteur contre l'Espanyol Barcelone samedi, il n'est désormais plus qu'à deux buts de déloger une autre icône, Raul (323).