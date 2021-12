Carlo Ancelotti s'est exprimé après que les Merengue aient pris huit points d'avance avant le derby de la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid. Vinicius Junior et Luka Jovic ont marqué en deuxième mi-temps lors de la victoire du leader merengue sur la Real Sociedad 2-0, samedi à l'extérieur. Après la défaite de l'Atlético face à Majorque (2-1), les hommes d'Ancelotti comptent désormais 10 points d'avance sur leurs rivaux avant le derby du 12 décembre. Cependant, Ancelotti sait qu'il y a encore beaucoup à jouer après 16 journées, l'Atlético ayant un match en moins, tandis que Séville - qui a également joué un match en moins - occupe la deuxième place du classement.

Ancelotti prudent

"Je pense que c'était juste une bonne journée pour nous", a déclaré Ancelotti aux journalistes. "Le championnat continue et les résultats ont montré que nous savons toujours qu'il y a beaucoup d'équipes qui rivalisent à un haut niveau dans ce championnat, mais ce sont des matchs très équilibrés, nous sommes aussi à un bon niveau. J'espère que nous pourrons continuer. Quant à Karim [Benzema], il a eu un peu mal en début de match et il ne voulait pas aggraver une éventuelle blessure, donc nous avons choisi de le remplacer. Nous verrons comment il se sent dans les prochains jours, mais je ne pense pas qu'il sera en mesure de jouer mardi, mais il pourrait être apte pour dimanche."