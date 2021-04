Real Madrid : Benzema prévient du danger Messi avant le Clasico

"Messi fait tout pour Barcelone"

Pour moi, le Clasico est le meilleur match du monde et pas seulement pour moi, pour tout le monde, car il implique deux équipes qui ont beaucoup d'histoire et c'est toujours un match très important. Comme toujours, ce sera un match difficile contre une équipe qui aime avoir le ballon. Nous aimons aussi l'avoir. Cela se jouera au milieu et comme lors du premier match de cette saison (victoire du Real au Camp Nou 1-3, ndlr), nous viendrons sur le terrain afin de gagner parce que pour nous, c'est une finale", a jugé l'attaquant du Real Madrid, auteur de 18 buts en 25 rencontres sur le plan national.

Ils ont toujours la possession, ils ont un bon gardien et Messi, le joueur qui fait tout pour Barcelone. Nous devons être prudents car il est très dangereux", a-t-il indiqué. Les statistiques du natif de Rosario ne mentent pas : avec 26 buts lors des matchs entre le Barça et le Real Madrid en Liga, le numéro 10 du club catalan est le meilleur buteur de l'histoire du Clasico. Et également l'artificier le plus prolifique en Liga, avec 23 buts en 27 matchs.

Cette rencontre pourrait être décisive dans l'optique du titre de champion d'Espagne.. Séparée par seulement deux points - 65 pour le club catalan, 63 pour le club merengue - les deux formations sont à la lutte pour le sommet, toujours occupé par l'Atlético de Madrid de Diego Simeone après 29 journées (66 unités). Dans un entretien accordé au site officiel de LaLiga, Karim Benzema a livré son sentiment sur le duel d'un point de vue historique et général.Benzema ne doute pas des aspirations du Barça, et s'est montré conscient du facteur X présent dans les rangs de l'effectif dirigé par Ronald Koeman. "