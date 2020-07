Real Madrid : Benzema, plus important en marquant moins

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s'est affirmé comme le leader du secteur offensif madrilène. Parfois capitaine, souvent décisif, le Français a marqué 18 buts et délivré 8 passes décisives en championnat depuis le début de la saison. En tout, il a été impliqué sur 40% des buts du Real Madrid et joue un rôle majeur dans la quête du titre. Si l'ancien Lyonnais impressionne chaque semaine un peu plus avec ses actions de classe et ses buts importants, il ne marque plus autant qu'il y a quelques années. Cette saison, la onzième pour lui dans la capitale espagnole, est un simple moyen de prouver un peu plus son importance dans l'histoire de la Maison-Blanche. Si l'attaquant a fait tomber plusieurs records dans l'année, c'est pour parachever son chef d’œuvre espagnol.

Karim Benzema, sur la route du Pichichi ? Chaque année, la question se pose : est-ce la meilleure saison de Karim Benzema à Madrid. L'an passé, Zinedine Zidane l'affirmait déjà « C’est l’une des meilleures saisons de Benzema. Au-delà des buts et des chiffres. Qu’il puisse marquer des buts, nous le savions déjà… » Pourtant, l'an passé comme cette saison, l'international français a beau être décisif, il n'arrive plus à marquer autant qu'auparavant. Il ne reste plus que trois matchs au joueur de 32 ans pour atteindre la barre des 20 buts en championnat. Un cap qu'il a pris l'habitude de dépasser. En 2011-2012, en 2015-2016 ou l'an passé, le trentenaire avait atteint la vingtaine. Paradoxalement, c'est pourtant cette année qu'il est le plus proche du titre de Pichichi. Seul Messi a marqué plus de buts que lui et il n'est qu'à quatre unités devant lui. De quoi en faire un objectif ? Pas vraiment, car c'est en se fondant dans le collectif que le natif de Bron parvient à faire l'unanimité.

Karim Benzema, spécialiste du double-double Depuis son arrivée en Espagne, il a dépassé la barre des 10 passes décisives à quatre reprises. Cette saison, il n'en est qu'à huit. Mais à l'image de sa remise en talonnade contre l'Espanyol Barcelone, ses inspirations font les gros titres comme jamais. Longtemps, Karim Benzema a été incroyable dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Maintenant qu'il évolue seul en pointe, ses exploits sont mis en lumière. Et le fait qu'il soit aussi resplendissant en brillant moins qu'auparavant prouve quel attaquant exceptionnel il est.