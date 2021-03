Real Madrid : Benzema, l’indispensable

Mais où s’arrêtera-t-il ? Karim Benzema n’a pas fait que sauver le Real Madrid, dimanche dernier au Wanda Metropolitano, en égalisant à la 88e minute pour permettre à son club d’accrocher un précieux match nul sur la pelouse de son voisin de l’Atlético (1-1), toujours leader de la Liga. L’ancien Lyonnais, qui effectuait son retour après trois matchs d’absence, s’est également offert un nouveau record puisqu’il a disputé son 371e match dans le championnat espagnol sous la tunique merengue, soit un match de plus que l’ancien détenteur du record pour un joueur non-espagnol, Roberto Carlos (370), alors qu’un autre arrière gauche brésilien, Marcelo (366 matchs, série en cours), pointe au troisième rang.

Benzema sauve le Real lors du derby !

Il a dépossédé Thierry Henry



Benzema avait d’ailleurs déjà dépassé l’ancien mythique défenseur de la Seleçao en décembre dernier, avec un autre record à la clé, en devenant le joueur non-espagnol à avoir joué le plus de matchs pour le Real Madrid toutes compétitions confondues (avec 528, et désormais 542), devant Roberto Carlos (527). Moins de deux semaines plus tard, le 20 décembre, il inscrivait face à Eibar son 176e but en Liga, pour s’emparer d’un record appartenant à Thierry Henry, celui du meilleur buteur français de l’histoire pour un même club au sein des cinq principaux championnats européens. Un total que l’actuel quatrième meilleur réalisateur de la Liga (13 buts) a depuis fait grimper à 182, et à 267 buts, en 542 matchs, toutes compétitions confondues.

Di Stefano dans le viseur

Cinquième meilleur buteur de l’histoire du Real, il pourrait dépasser, avec une nouvelle saison du même acabit, Santillana (4avec 290 buts), voire même Di Stefano (3avec 308 buts).Et s’il a vécu des moments (très) compliqués à Madrid, l’attaquant a su se faire respecter, et aimer. Et sa longévité parle pour lui. Tout comme son palmarès, lui qui a notamment remporté trois titres de champion d’Espagne et la Ligue des champions à quatre reprises. Si le club merengue, vainqueur 1-0 à Bergame lors du huitième de finale aller, est toujours en course pour un nouveau sacre en C1, et n’est pas totalement décroché en Liga, il peut donc encore dire merci à "KB9", qui compte bien enchaîner samedi après-midi (16h15) contre Elche.