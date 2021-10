Quelques heures avant le Classique français qui opposera dimanche l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain (21h), le Clasico originel se disputera entre le FC Barcelone et le Real Madrid (16h15, 10e journée de Liga). Pour cette opposition tant attendue en Espagne, un élément majeur pourrait manquer côté madrilène puisque Karim Benzema souffre d'un coup reçu au niveau du pied.



Comme le rapporte le Mundo Deportivo, c'est ce mardi face au Shakhtar Donetsk, que l'attaquant tricolore a été touché. Vainqueur écrasant de cette rencontre de Ligue des champions avec son équipe, KB9 s'était tout de même offert le cinquième et dernier but de la soirée (0-5). Trois jours plus tard, il n'a toutefois pas pu s'entraîner avec le reste de l'équipe.

Un programme spécial

Ce vendredi, comme les jours précédents, Benzema a donc dû suivre un programme particulier et à deux jours du choc face au Barça, rien n'assure que le Français sera en état de jouer la rencontre. Au classement, le Real Madrid (2e) possède deux unités d'avance sur Barcelone (7e). Il y aura donc de l'enjeu entre les deux équipes.