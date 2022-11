Real Madrid : Benzema fait son retour à l'entraînement

3 rencontres avec le Real Madrid avant le Mondial

Didier Deschamps a de quoi se réjouir, un peu, dans une période d'incertitudes. À trois semaines de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), Karim Benzema a retrouvé l'entraînement du côté du Real Madrid, ce lundi. C'est le club merengue qui l'a annoncé sur son site officiel.. Forfait lors du nul concédé contre Gérone dimanche en Liga (1-1), Benzema a manqué trois matchs consécutifs avec celui face au FC Séville le 22 octobre (succès 3-1) et le déplacement à Leipzig mardi dernier en Ligue des Champions (défaite 3-2)."Il s’est entraîné et après l’entraînement, il n’était pas à l’aise. Il a passé un test et tout s’est bien passé, il n’a aucun problème. Nous devons prendre en compte le ressenti du joueur. Il n’est toujours pas à 100 %", a expliqué Carlo Ancelotti vendredi en conférence de presse.. Sa participation au Mondial n'est pas compromise, ce qui est évidemment loin d'être le cas pour Paul Pogba, qui s'est encore blessé avec la Juventus Turin.