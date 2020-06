Real Madrid : Benzema et Varane titulaires contre Eibar

Rester au contact du Barça. C'est le mot d'ordre pour les hommes de Zinedine Zidane ce soir, qui fête. Les compositions de ce match forcément spécial viennent de tomber, le coach français ne déroge pas à son 4-3-3 et. Benzema et Varane sont titulaires, Mendy et Aerola sur le banc.Courtois ; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal ; Casemiro, Kroos, Modric ; Hazard, Rodrygo, Benzema.Eibar est 16e au classement, et n'était pas au mieux lors de l'arrêt du championnat. Avant cette reprise, le club basque restait sur 4 défaites en 5 rencontres. Du changement pour José Luis Mendilibar, qui ajuste un peu sa défense et titularise de Blasis et Kike Garcia en attaque.

Le onze d'Eibar : Dmitrovic ; Rafa Soares, Arbilla, Paulo Oliveira, Rober Correa ; Sergio Alvarez, Edu Exposito, Cristoforo ; de Blasis, Orellana, Kike Garcia.