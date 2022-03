Real Madrid : Benzema devient le meilleur buteur français de l'histoire

En Liga, Benzema est au sommet

En septembre dernier, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, disait de Karim Benzema qu'il était "comme le bon vin, il se bonifie avec le temps". C'était avant le classement du Ballon d'Or, et la quatrième place obtenue par le capitaine du club merengue. Avant aussi, ce qu'a réalisé ce lundi soir, le meilleur buteur de la Liga, 22 buts en 25 matchs. Sur le terrain de Majorque, Benzema a marqué à deux reprises avant de sortir sur blessure (0-3). Il est, surtout, entré un peu plus dans la légende.Âgé de 34 ans, Benzema totalise 66 réalisations sous le maillot de l'OL, 311 avec le Real Madrid et 36 en Équipe de France. Le total de ses réalisations avec le club merengue est d'autant plus brillant que, durant longtemps, Benzema a évolué en retrait de Cristiano Ronaldo, véritable machine à buts, et a également dû laisser un nombre important de penalties pour Ronaldo et ensuite Sergio Ramos.. Il y a cinq jours, grâce à son triplé face au PSG en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), Benzema est devenu le troisième meilleur buteur du Real Madrid, devant l'illustre Alfredo Di Stefano. Devant lui, on ne trouve plus que Raul (323 buts) et Cristiano Ronaldo (450).