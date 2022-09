Pour son ultime répétition avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar dans moins de deux mois, l’équipe de France a dû composer sans Karim Benzema. Touché derrière la cuisse droite contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions le 6 septembre, l’attaquant du Real Madrid avait été contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus. Initialement convoqué, le numéro 9 merengue avait été remplacé par Olivier Giroud selon les désirs de Didier Deschamps. Heureusement, le ménisque n’était pas touché et Benzema n’aura pas été éloigné des terrains très longtemps.

Benzema a envie de jouer dimanche





Le buteur madrilène a en effet repris l’entraînement mercredi avec le célèbre club espagnol. Le grand favori pour le prochain Ballon d’Or France Football pourrait être opérationnel pour la réception d’Osasuna, dimanche en Liga (7eme journée, 21h00). Benzema a effectué la séance complète et se dit prêt à retrouver les terrains le week-end prochain. « Je me sens très bien, à l’aise. J’ai envie de jouer dimanche », a dit Benzema à la presse espagnole.

Benzema a reçu son trophée de Pichichi

« J'ai beaucoup travaillé physiquement. Aujourd'hui, c'était mon premier entraînement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup couru et travaillé la force physique. A la maison, je me suis aussi entraîné », a ajouté le Français qui a reçu mercredi son trophée de meilleur buteur de la dernière Liga, décerné par le journal Marca, l’un des principaux quotidiens sportifs ibériques. Avec 27 réalisations, Karim Benzema avait largement devancé Iago Aspas (18), Raul de Tomas et son coéquipier brésilien du Real Madrid Vinicius Junior (17). C’est la toute première fois que Benzema reçoit ce prix, trusté ces dernières saisons par Lionel Messi.