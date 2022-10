Real Madrid : Benzema blessé et mis au repos ?

A peine revenu, déjà reparti ? Indisponible pendant un mois, la faute à une blessure sérieuse à la cuisse droite, Karim Benzema doit encore composer avec des pépins physiques. L'attaquant du Real Madrid a disputé deux matches depuis son retour (contre Osasuna et le Shakhtar Donetsk) mais il n'a pas pu participer à l'entraînement merengue de ce vendredi. De là à parler d'un nouveau coup d'arrêt pour "KB9" ?



"Je vois le Karim de toujours"

"Il a joué deux matches de rang après un mois d’absence et il a un pépin musculaire mais il n'est pas définitivement écarté pour le match de demain (samedi)", a indiqué son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi, sans afficher une quelconque inquiétude : "Connaissant le joueur, en général, il veut toujours jouer. On doit bien évaluer son état, parce qu’en jouant tous les trois jours, la fatigue est conséquente. Et les joueurs, même quand ils sont fatigués, ils disent qu’ils sont bien."Auteur de 3 petits buts en 7 matches cette saison, Benzema démarre moins bien le nouvel exercice qu'il n'a terminé le précédent, restant par exemple muet pendant 180 minutes lors de ses deux matches de reprise. "Cette blessure l’a un peu stoppé, mais moi, je vois le Karim de toujours. Je n’ai aucune inquiétude quant à cela", a martelé Ancelotti devant les journalistes présents en cette fin de semaine.Deuxième de Liga, juste derrière le FC Barcelone à la différence de buts, le Real Madrid aura probablement besoin d'un Karim Benzema en forme pour les prochaines échéances importantes. A commencer par celles de la semaine prochaine, qui proposera une nouvelle confrontation avec le Shakhtar sur la scène européenne et surtout un Clasico avec le Barça dimanche en Liga. Deux bonnes raisons de faire souffler le buteur de bientôt 35 ans ce weekend.