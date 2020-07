Après Zinédine Zidane, ce fut au tour de Florentino Pérez de militer pour que Karim Benzema soit sacré Ballon d’Or à la fin de l’année en cours. Jeudi soir, et à l’issue du sacre merengue en Liga, l’homme fort de la Casa Blanca a tenu à rendre hommage à son joueur français et appuyer la candidature de ce dernier pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles. « Karim Benzema devrait être Ballon d’Or. Je n’ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison, pareil pour la saison dernière ou la saison précédente », a indiqué Pérez à la Cadena Ser.

« Benzema est le meilleur du monde »



Du côté de Bernabeu, l’ancien lyonnais n’a pas toujours fait l’unanimité. Pérez ne le sait que trop bien puisqu’il a toujours suivi et protégé le Français depuis qu’il s’est installé dans la capitale espagnole. Aujourd’hui, il est heureux que ce dernier ait fait taire toutes les critiques extérieures. « Il a été le joueur le plus critiqué du monde mais c’est le meilleur du monde. Footballistiquement, c’est un avant-centre qui ressemble plus à Zinedine Zidane qu’à Ronaldo », a-t-il clamé.



Quand Perez se positionne pour que l’un de ses joueurs soit désigné Ballon d’Or sa voix pèse inexorablement. Il l’a déjà fait par le passé pour les autres stars passées par le club. Pour KB9, c’est donc un soutien important s’il nourrit l’ambition de succéder à Lionel Messi. Pour rappel, jusqu’ici, son meilleur classement au Ballon d’Or est 16e (en 2019) alors qu’il a été nommé à neuf reprises. S’il est couronné en 2020 il sera le cinquième joueur de Madrid à remporter cette distinction au XXIe siècle après Luis Figo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Et ce sacre permettrait aussi au Real de se rapprocher du Barça au nombre de consécrations (11 contre 12).