Pour le compte de la 20eme journée de la Liga, le Real Madrid défie ce samedi le FC Séville dans son fief de Santiago Bernabeu (à 16h). Pour ce match, les Merengue enregistrent le retour à la compétition de leur avant-centre et meilleur buteur Karim Benzema. Une excellente nouvelle, et à plus d’un titre pour le prestigieux club espagnol. Et pour cause ; l’attaquant français déçoit rarement face à la formation andalouse, c’est même l’équipe de la Liga contre laquelle il s’est montré le plus efficace depuis son arrivée en Espagne en 2009.

Benzema prêt à gâcher le retour de Lopetegui à Bernabeu

Rien que sur les 20 derniers matches entre les deux formations, Benzema est parvenu à se montrer décisif à 18 reprises. Il a inscrit neuf buts et en a offert neuf autres à ses coéquipiers. Au match aller, c’est d’ailleurs lui qui a délivré les siens sur un coup de casque victorieux. Ce samedi, il aura assurément à cœur de se mettre en évidence de nouveau, surtout qu’il reste sur trois rencontres sans la moindre réalisation réussie. Une première depuis début octobre pour l’ancien lyonnais. Séville et son ex-coach Julen Lopetegui, qui effectue son grand retour à Santiago Bernabeu, sont donc prévenus.