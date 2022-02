Real Madrid : Benzema absent du groupe pour affronter Bilbao

On ne va pas s'y risquer, ce n'est pas une finale de Ligue des Champions. On ne va pas avoir ce risque de rechute. Il le connaît. S'il ne joue pas ce n'est pas qu'on le réserve, c'est parce qu'il ne peut pas jouer. S'il va bien, il voyage, sinon, il reste à la maison", a commenté le technicien italien en conférence de presse.



Prudence pour Benzema à 13 jours du match face au PSG

Karim Benzema ne figure pas dans le groupe des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour le quart de finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao (jeudi, 21h30). L'attaquant français a été préservé par son entraîneur, qui a assuré plus tôt dans la journée de ce mercredi ne pas vouloir prendre de risques à son sujet.Le 23 janvier, Benzema a connu un match compliqué contre Elche. En plus de manquer un penalty, il a dû sortir sur blessure, lors de la 58ème minute, en étant remplacé par Luka Jovic. En plus de cela, il a été victime d'un cambriolage durant le match. Le meilleur buteur de la Liga (17 buts) était attendu de retour pour ce match face à Bilbao mais finalement il n'en sera pas. Le joueur devait s'entraîner avec ses coéquipiers ce mercredi mais malgré des "bonnes sensations" selon Ancelotti,Pour tenter une possible montée en puissance avant l'opposition face au PSG,