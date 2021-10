Real Madrid : Benzema absent contre Elche

contre le FC Barcelone (1-2) et Osasuna (0-0) avec une gêne plus importante. Par ailleurs, Benzema n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement, ce vendredi à Valdebebas.

Troisième joueur le plus utilisé par Ancelotti

Jusqu'à présent, dans cette saison 2021/22, Benzema est le joueur avec le troisième plus grand nombre de minutes dans l'équipe d'Ancelotti, derrière Thibaut Courtois et Eder Militao.

Dauphin de la Real Sociedad au classement, le club merengue jouera sans le meilleur buteur du championnat d'Espagne (9 buts en 10 rencontres). En effet, Carlo Ancelotti n'a pas retenu l'attaquant dans le groupe des joueurs convoqués pour la rencontre. Si le technicien italien n'a pas évoqué cette absence en conférence de presse, ce serait un choix de laisser au repos, avec l'enchaînement des rencontres. De plus, comme l'explique AS, le Français a été touché au pied lors du match contre le Sheriff Tirapsol en Ligue des Champions (1-2), et avait dû évoluerSur le plan offensif, il pourrait être remplacé par Luka Jovic à la pointe de l'attaque du Real Madrid face à Elche. Carlo Ancelotti, lui, a bien conscience de la valeur ajoutée représentée par Benzema, qui demeure l'un des favoris au prochain Ballon d'Or, qui sera décerné le 29 novembre prochain. L'ancien coach du PSG avait dressé un bel éloge envers l'attaquant du Real et des Bleus, le 24 septembre dernier. "Je pense que vu ce qu'il fait, il doit être sur la liste de ceux qui peuvent le gagner. Karim a le temps de le gagner. Ce n'est pas sa dernière saison. Il est comme le vin, il se bonifie avec le temps", avait-il affirmé.