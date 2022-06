Le latéral gauche brésilien a rejoint le club en 2007 en provenance de Fluminense et part comme l'un des plus grands joueurs à avoir jamais joué à son poste. Il est notoire qu'il voulait rester au club, mais celui-ci n'a pas voulu lui offrir une prolongation de son contrat, qui expire à la fin du mois. Le joueur de 34 ans estime manifestement qu'il a encore beaucoup à apporter.

Marcelo voulait rester mais...

"Je ne prendrai pas ma retraite, pas maintenant", a-t-il déclaré lors de ses adieux. "Je sens que je peux encore jouer. Affronter le Real Madrid ? Ce ne sera pas un problème. Je suis un grand madridista mais je suis aussi un grand professionnel. " Marcelo quitte le Santiago Bernabeu comme le joueur le plus décoré de l'histoire du club. Une sélection de ses honneurs comprend six titres de Liga et cinq de Ligue des Champions. Marcelo, international brésilien aux 58 sélections, quitte la capitale espagnole après avoir disputé 545 matches avec Madrid. Il a contribué à 38 buts et 103 passes décisives.



Bien qu'il ait été capitaine lors de sa dernière saison au club, il n'a fait que 17 apparitions toutes compétitions confondues, pour 807 minutes de jeu. Sergio Ramos, coéquipier de Marcelo pendant de nombreuses années, a envoyé un message touchant au Brésilien dans un post Instagram. "Mon frère, tu fais tes adieux aujourd'hui, mais ton héritage est éternel", a écrit le défenseur central du Paris Saint-Germain. "Félicitations pour avoir réalisé l'impossible. Un gros bisou."