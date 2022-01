Gareth Bale sera en fin de contrat au Real Madrid au terme de la campagne actuelle. Selon Marca, le message de la famille et des amis du joueur consiste en une demande de quitter le club espagnol, mais de le faire à ses propres conditions, pas par l'humiliation de la porte de derrière. Sa famille estime qu'il ne peut pas quitter Madrid en silence, comme s'il n'était qu'un joueur ordinaire, mais qu'il doit partir comme quelqu'un qui a réalisé tout ce qui était possible avec les géants espagnols.

Bale veut un baroud d'honneur

Gareth Bale a la possibilité de jouer un rôle important dans la campagne de Coupe du Roi du Real Madrid en cette deuxième partie de saison, surtout avec Vinicius Jr et Rodrygo qui sont tous deux en mission internationale avec le Brésil, et Eden Hazard et Marco Asensio qui sont tous deux blessés. La deuxième partie de saison de l'international gallois devrait donc ressembler à un baroud d'honneur. Carlo Ancelotti va certainement utiliser cette énergie à bon escient.