Real Madrid : Bale manque-t-il de respect au club ?

Ancien assassin des surfaces à l'époque où il foulait encore les pelouses, Dimitar Berbatov est toujours aussi létal avec sa plume. Le chroniqueur de Betfair a profité de a nouvelle colonne pour se pencher sur le cas Gareth Bale, son ancien coéquipier à Tottenham. Le Gallois ne joue plus au Real Madrid et multiplie les gestes de provocation sur le banc, entre petites siestes et jumelles confectionnées avec un rouleau de papier toilette. Berbatov lui recommande de partir, regrettant l'attitude irrespectueuse du Gallois.

"Bale est irrespectueux" "Gareth Bale fait à nouveau la une des journaux pour avoir fait semblant de dormir dans les tribunes lorsqu'il a découvert qu'il allait être un remplaçant inutilisé contre Grenade", a écrit l'ancien joueur de Manchester United. "Quand je l'ai vu, je ne pouvais pas le croire. Je l'ai regardé mettre son masque sur ses yeux et faire semblant de dormir. Je ne peux pas soutenir cela. Il est non professionnel et irrespectueux envers le Real Madrid. J'adore regarder Bale jouer et je peux sentir sa douleur de ne pas jouer parce que j'ai été dans la même situation. Mais ce genre de réaction va trop loin. La seule solution est que Bale quitte le Real Madrid. Si j'étais un fan du Real Madrid et que je voyais un joueur manquer de respect à l'équipe comme ça, ce serait trop pour moi". Plus facile à dire qu'à faire. Les dirigeants du Real ont en effet beaucoup de mal à trouver un point de chute au plus gros salaire de l'équipe depuis plusieurs mois.