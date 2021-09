Les problèmes de blessure de Gareth Bale ont une fois de plus refait surface, le Gallois étant absent pour le match de Liga du Real Madrid contre le Celta Vigo, ce dimanche. La carrière du Gallois au Real Madrid a été gâchée par des problèmes de forme physique et son dernier revers signifie qu'il aura manqué 102 matches pour cause de blessure au cours de sa carrière au club.

Coup dur pour Ancelotti

En fait, étant donné qu'il s'agit d'une blessure musculaire, il pourrait être sur la touche pendant plusieurs semaines. Son dernier problème de blessure survient après un excellent début de saison, qu'il a poursuivi pendant la pause internationale en inscrivant un triplé lors de la victoire 3-2 sur le Belarus en match de qualification pour la Coupe du monde. La nouvelle de sa blessure est décevante pour Carlo Ancelotti, qui a remis sa confiance au joueur de 32 ans depuis le début de saison.