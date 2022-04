Gareth Bale devrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison 2021/22, date de fin de son contrat, il commence donc à chercher un nouveau club. Le Gallois en a peut-être trouvé un en Major League Soccer, avec l'intérêt de DC United. Leur intérêt est suffisamment sérieux pour que l'équipe américaine soit déjà en pourparlers avec les représentants de Bale.

Bale vers Washington

C'est ce que rapporte le journaliste Steven Goff du Washington Post, qui a révélé que les deux parties se sont parlées il y a plusieurs mois et qu'elles échangent désormais des propositions. Si Bale venait à rejoindre DC United, il gagnerait plus que Wayne Rooney lorsqu'il a rejoint l'équipe en 2018. Rooney ayant marqué 23 buts en 48 apparitions, DC United est heureux de la façon dont cette expérience avec un joueur européen plus âgé s'est déroulée et ils seraient désireux de la répéter.