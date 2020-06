Real Madrid : Bale défendu par son agent

Manque d'implication, passion déplacée pour le golf, professionnalisme remis en cause... Gareth Bale a souvent été pointé du doigt ces dernières semaines. Il est notamment reproché au Gallois de ne pas parler l'espagnol, ce que son agent Jonathan Barnett conteste vivement. "Rien de mauvais n'est jamais sorti du Real à propos de Gareth Bale et Zidane n'a jamais dit du mal de Gareth Bale. Mais la presse continue d'inventer des choses, a tonné le représentant de Bale pour Talk Sport. Les soi-disant 'experts' viennent à la télévision et disent que 'le plus gros problème avec Bale, c'est qu'il ne parle pas espagnol et que c'est une honte'".

"Je ne veux pas écouter ces soi-disant experts"

"Ces gens ne l'ont jamais rencontré et n'ont jamais rien demandé à personne, donc je ne sais pas comment ils se sont fait leur opinion, a continué Jonathan Barnett, très remonté contre les détracteurs du joueur. Gareth Bale parle espagnol donc je ne veux pas écouter ces soi-disant 'experts' qui passent pour des idiots à chaque fois qu'ils viennent à la télévision pour raconter des bêtises."