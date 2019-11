Real Madrid: Bale dans le groupe, Benzema, Varane, Mendy et Areola aussi

Zinedine Zidane compte sur Gareth Bale. Et tant pis si le Gallois s'est mis à dos tous les socios du Real Madrid depuis son séjour au pays de Galles... Le technicien français est plus pragmatique que jamais et il ne souhaite pas se passer des services d'un joueur en grande forme. Bale figure ainsi dans la liste des joueurs convoqués pour la réception de la Real Sociedad, ce samedi dans le cadre de la 14e journée. Ce sera également le cas de Benzema, Varane, Mendy et Areola.

A l'inverse, ce ne sera pas le cas d'un Vinicius annoncé comme la nouvelle star la saison dernière et qui ne joue presque plus alors qu'un Rodrygo par exemple a fait son trou... Le son de cloche est le même pour Odriozola, Brahim ou encore Mariano qui semblent bien loin dans l'esprit de Zizou...

Le groupe du Real : Courtois, Areola, Altube - Carvajal, Ramos, Varane, Militao, Marcelo, Mendy - Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco - Benzema, Hazard, Jovic, Rodrygo et Bale.