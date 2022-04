Real Madrid : Avec ou sans Ancelotti à Chelsea ?

L'entraîneur italien a été contrôlé positif au Covid-19 mercredi dernier et a donc manqué la victoire 2-1 des Blancos en Liga contre le Celta Vigo samedi dernier. On s'attendait à ce qu'il soit de retour à temps pour le voyage à Londres pour le match de ce mercredi soir, mais la Cope a rapporté qu'il est toujours positif.

Ancelotti absent face aux Blues

Le Real Madrid affronte Chelsea - l'ancien club d'Ancelotti - en quart de finale de la Ligue des Champions. Le coach italien fera un autre PCR aujourd'hui et s'il est positif, il en effectuera un autre mercredi. En son absence, on pense que son fils Davide Ancelotti prendra en charge Madrid, comme il l'a fait en Galice le week-end dernier. Pour rappel, Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions la saison dernière par Chelsea.