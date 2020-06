Un beau cadeau pour un match spécial. Zinedine Zidane fêtera ce soir son 200e match à la tête du Real Madrid, et enregistrera un retour de choix dans l'équipe madrilène. Alors qu'il devait ne plus rejouer cette saison, Eden Hazard sera disponible demain pour la réception d'Eibar. Opéré en mars à la cheville droite, le Belge pourra donc jouer dans cette course au championnat espagnol entre le Real et le Barça.

Un autre retour de poids

L’entraîneur français pourra aussi compter sur un retour important, celui de Marco Asensio (24 ans). L'international espagnol a marqué plusieurs buts important sous les ordres de Zidane, et était victime d'une rupture des ligaments croisés en juillet. Une grave blessure lors d'un match amical face à Arsenal résorbée : « La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous les deux (Hazard et Asensio) eu le temps de se préparer. Asensio s'entraîne normalement tout comme Hazard. » a indiqué le coach, ravi.



En marge de la reprise, Zizou a aussi exprimé son regret de jouer à huis clos « je n'aime pas jouer sans public, mais bon, vu la situation, on s'adapte. Le huis clos ne va pas nous enlever la chance que l'on a de revenir jouer. Le public va nous manquer, mais tout le monde est très heureux de reprendre. »