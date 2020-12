Real Madrid-Atlético : Courtois sans rancune

#AtletiRealMadrid Ratas de peluche en la placa de Courtois en el paseo de las leyendas del Metropolitano pic.twitter.com/bA8n75zXXL

— Carrusel Deportivo (@carrusel) February 9, 2019

Une plaque recouverte de rats en peluche

We totally support the proposal to withdraw Courtois' plaque due to his lack of respect towards the @Atleti fans.

The plaques are for club legends who embody the values of our club and it's fans. A player with his attitude does not deserve one. https://t.co/GLfOD0uEfU

— UNION Internacional de PEÑAS ATM (@unionatm_eng) February 11, 2019

"Ça me motive encore plus quand ils font ce genre de choses"

Joueur du Real Madrid depuis 2018, Thibaut Courtois va retrouver samedi soir son ancien club, l’Atlético, où il a évolué de 2011 à 2014. Et le portier belge a une particularité : il est l’un des deux seuls joueurs de l’histoire à avoir été sacré champion d’Espagne avec les deux clubs de la capitale espagnole, aux côtés de José Luis Perez-Paya dans les années 50. Une distinction qui ne l’a pas empêché d’être haï par les supporters des Colchoneros lorsqu’il a quitté Chelsea pour le Real.Alors que l’Atlético avait installé devant son stade des plaques de métal commémoratives des joueurs ayant joué au moins 100 matchs avec le club, celle de Courtois a été dégradée à plusieurs reprises, comme celle d’Antoine Griezmann lors de son départ au Barça un an plus tard. Elle avait notamment été recouverte de rats en peluche avant son retour en février 2019 au Wanda Metropolitano, où ces mêmes rats en peluche lui ont été lancés ! Il avait ensuite célébré le succès des siens en narguant ses anciens supporters, montrant le nombre trois avec ses mains, comme le nombre de buts inscrits par l’équipe merengue…Interrogé en octobre sur ce rapport à ses ex-fans, le gardien de 28 ans s’était montré beau joueur. ". C'est un derby, et je connais la rivalité entre le Real et l'Atlético. Au final, ça me motive encore plus quand ils font ce genre de choses, et c’est aussi cette ambiance qui me manque aujourd’hui, car il n’y a pas de supporters dans les tribunes, confiait-il à la Cadena Ser. Le football est vécu de cette façon et je pense que si ça reste à l'intérieur du stade et qu'il n'y a pas de problèmes dans la rue ou avec ma famille, il n’y a aucun souci. En fin de compte, c'est de l’émotion, et c'est aussi ça le football." Une émotion qu’il espère donc retrouver lors du match retour en mars prochain au Wanda Metropolitano, si les supporters sont de retour dans les stades…