Le Real Madrid a reçu une bonne nouvelle ce lundi puisque Marco Asensio a été testé négatif au Covid-19. Les Blancos ont dû faire face à une mini-épidémie dans leur équipe, avec un certain nombre d'habitués de l'équipe première forcés de quitter la compétition après des tests positifs. "J'ai été testé négatif lors de mon test PCR hier", a écrit Asensio sur Twitter lundi.

Test négatif pour Asensio

"J'envoie un gros câlin aux familles qui n'ont pas pu se voir en ces jours spéciaux. Continuez à prendre soin les uns des autres." Asensio rejoint maintenant une liste comprenant Gareth Bale, Marcelo, Luka Modric, Rodrygo Goes, Isco, David Alaba et Andriy Lunin à avoir testé négatif pour le virus. Par conséquent, tous devraient être disponibles pour affronter Getafe en Liga lors de la prochaine sortie des Merengue. Le Real Madrid se déplace à Getafe le dimanche 2 janvier à 13h00, heure locale.