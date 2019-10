Real Madrid: Areola titulaire contre Grenade ?

Samedi après-midi, à partir de 16 heures, le Real Madrid reçoit la visite de Grenade pour le choc de la 8e journée de Liga entre le leader et son poursuivant le plus direct. Et pour ce match, c'est Alphonse Areola qui devrait garder la cage madrilène, Thibaut Courtois n'ayant pas réussi à s'entraîner normalement mercredi et jeudi.

Pour rappel, mardi en Ligue des champions face au FC Bruges (2-2), l'international français prêté par le Paris Saint-Germain était entré à la mi-temps, suppléant son homologue belge victime de maux d'estomac.