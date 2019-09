Real Madrid-Areola: "J’espère pouvoir jouer plus de matches"

Alphonse Areola, prêté un an, sans option d’achat, par le PSG, a effectué ses grands débuts avec le Real Madrid mercredi soir face à Osasuna (2-0).

Titulaire à la place de Thibaut Courtois lors de cette rencontre où son entraîneur Zinedine Zidane avait beaucoup fait tourner, le gardien champion du monde a conservé sa cage inviolée, pour son plus grand plaisir.

"Je suis très satisfait de mes débuts au Bernabéu. Et je suis aussi très heureux, parce que nous n’avons pas pris de but et que nous avons gagné. On doit continuer comme ça, a commenté, en espagnol, l'ancien portier de Villarreal, dans une vidéo publiée sur Twitter par le club merengue. Je suis très heureux, très fier, et j’espère pouvoir jouer plus de matches."