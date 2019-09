Real Madrid-Areola: "Envie d'aller chercher une Ligue des champions"

Alphonse Areola a eu le droit à sa conférence de presse de présentation avec le Real Madrid.

Prêté un an par le PSG, le champion du monde a été impressionné par la mythique salle des trophées du club merengue. "J'ai vu la salle des trophées, c'est impressionnant. Le fait de voir toutes ces Ligues des champions face à moi, ça donne cette envie d'aller en chercher d'autres et d'aller le plus loin possible avec le Real Madrid", a-t-il indiqué face à la presse.

Habitué à jouer la compétition, l'international tricolore sait qu'il arrive en tant que n°2, mais il va tenter de bousculer la hiérarchie des gardiens. "S'il y a une hiérarchie établie, à moi de montrer ce que je vaux quand on me donnera ma chance", a-t-il assuré.