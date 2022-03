Avant le choc de dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la façon dont les Blaugrana ont changé sous la houlette du jeune entraîneur ibérique Xavi. "L'identité de Barcelone ne change jamais, car le club a un style clair, a déclaré l'Italien. Xavi s'adapte bien à ce style et l'équipe a beaucoup progressé sous son impulsion. C'est une équipe complète qui joue bien. Mon opinion est qu'il fait du bon travail."

Ancelotti décrypte le style du Real

Malgré ses éloges sur le travail de Xavi à Barcelone et son affirmation que les Blaugrana jouent dans le style typique du club, Ancelotti a déclaré qu'il n'aime pas avoir un style fixe pour ses équipes. "Le football ne se résume pas à un seul style, à mon avis, a-t-il déclaré. Je veux que mes équipes soient capables d'avoir des identités différentes. J'ai toujours essayé d'utiliser des styles où mes joueurs se sentent à l'aise. Le style du Real Madrid doit être basé sur les caractéristiques des joueurs."