Deux buts en première mi-temps ont permis aux deux équipes de se neutraliser à la pause à Vallecas, mais le penalty transformé par Oscar Trejo en seconde période a scellé la victoire du Rayo face au Real Madrid. La défaite signifie que les Blancos sont désormais à deux points de Barcelone en tête du classement, avant de recevoir Cadix en milieu de semaine, pour leur dernier match avant la pause due à la Coupe du monde.

Ancelotti pragmatique

Cependant, malgré la frustration, Ancelotti était d'humeur pragmatique à la fin du match. "On savait qu'ils allaient jouer comme ça, ils ont été plus percutants que nous dans les duels. C'est une mauvaise soirée, c'est tout", a-t-il confié selon les informations de Marca. "Vini a manqué deux ou trois tentatives qu'il marque normalement. Asensio a bien fait, mais ce n'est pas un bon match pour nous. Nous manquons de fraîcheur, ce qui est normal après tant de matchs. Nous évaluons cette première partie de la saison et nous avons bien travaillé."