Carlo Ancelotti a expliqué qu'il pense qu'il peut être bon d'avoir un peu de doutes avant un match énorme comme le Clasico entre le FC Barcelone et son Real Madrid. "C'est normal d'avoir un peu peur avant ces matchs, car avoir peur peut être bon", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez vous approcher d'un lion en pensant que c'est un chat. Donc, la peur est un sentiment positif."

"Je ne suis pas terrifié"

"Je ne dis pas que je suis terrifié. C'est juste qu'il y a des choses pires dans la vie que de perdre un match de football." L'entraîneur a révélé qu'il aura Dani Carvajal et Eden Hazard à nouveau disponibles, même s'il n'a pas voulu confirmer si l'un ou l'autre débuterait et a semblé suggérer qu'aucun des deux ne serait dans le onze de départ. "Je ne vais pas parler de la composition de l'équipe avant d'en avoir parlé avec les joueurs", a déclaré Ancelotti. Nous avons accueilli le retour de Dani Carvajal et d'Eden Hazard. Il est difficile de faire débuter un joueur qui revient d'une blessure, mais ce qui est important, c'est qu'ils sont de retour et qu'ils pourraient jouer. Tous les joueurs savent qu'ils pourraient être importants. Ils savent qu'ils peuvent faire la différence, même en sortant du banc."