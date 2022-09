Récemment, les préoccupations concernant la fluidité de l'attaque du Real Madrid ont été combinées avec le mécontentement croissant de Marco Asensio, mais la situation semble s'être décantée en quelques jours. En Ligue des Champions contre le RB Leipzig, Asensio est entré en jeu à la 64e minute. Alors que le match touchait à sa fin, l'Espagnol a expédié une belle frappe pour sceller la victoire du Real Madrid.

Ancelotti heureux pour Asensio

S'exprimant à ce sujet après le match auprès de AS, Ancelotti semblait satisfait du milieu de terrain majorquin, régulièrement annoncé sur le départ. "Content, il a eu des minutes et il a fait son travail. Je pense qu'il avait besoin de ce but. Au début, il doutait de savoir s'il allait partir ou rester, mais il est resté et nous étions tous heureux." Puis on lui a demandé d'évaluer sa performance, voici sa réponse. "J'ai félicité Asensio, il a été décisif pour gagner. Sa colère a permis d'améliorer son attitude lors des entraînements précédents."