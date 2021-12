Eder Militao a saisi sa chance au Real Madrid après avoir obtenu une place dans l'équipe la saison dernière, pendant les problèmes de blessure de Sergio Ramos. Le Brésilien n'a pas regardé en arrière, et il a rapidement gagné la course pour devenir le partenaire défensif de David Alaba cette saison. Depuis qu'il s'est installé aux côtés d'Alaba, Militao s'est amélioré, tout comme la ligne arrière du Real Madrid.

Ancelottti fan de Militao

Les Merengue ont la troisième meilleure défense du championnat, et ce malgré quelques difficultés initiales dues à un certain nombre de blessures. Militao a joué un rôle central dans ce domaine, et Ancelotti a reconnu son influence en émettant un verdict élogieux avant le match de Ligue des Champions du Real Madrid contre l'Inter Milan mardi soir. "Militao est plus concentré en position centrale. Il a la qualité individuelle d'un "supertop"", a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Il est très bon de la tête et est très fort dans les un contre un. Avec Alaba, ce qu'il a amélioré, c'est le jeu avec les autres en défense".Militao a rejoint le Real Madrid en 2019 en provenance de Porto.