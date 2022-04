Dimanche, le Real Madrid a fait un pas de géant vers le titre de Liga grâce à une impressionnante remontée en seconde période pour prendre les trois points à Séville et l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti est satisfait de la façon dont tout se met en place. Ce n'est pas la première remontée de la saison pour les Blancos et, aussi excitantes et encourageantes que puissent être de telles victoires, l'Italien préférerait des victoires plus routinières.

Manchester City, un gros test

"Je ne recherche pas les émotions fortes, je préfère les matchs plus calmes", a déclaré Ancelotti à "Radio anch'io sport" dans son pays natal. "La magie de ce club, de cette équipe et de ces joueurs est en train de se révéler. La fin de la saison est en vue et nous espérons terminer aussi bien que possible." Si la conquête du titre national semble être une question de temps, et non de possibilité, la Ligue des Champions reste une plus grande inconnue avec la puissance de Manchester City qui se dresse entre le Real Madrid et une place en finale.



Ancelotti s'attend à un match serré, même si les Citizens n'ont pas la même expérience européenne que son équipe. "Le Real Madrid a l'histoire, la qualité et la tradition pour aller jusqu'en finale", a déclaré Ancelotti. "Maintenant, nous avons un test difficile contre City. Nous allons jouer notre carte. La nouvelle règle des buts à l'extérieur, où ils ne comptent plus double en cas d'égalité, rend ces rencontres plus équilibrées et plus excitantes."