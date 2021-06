Carlo Ancelotti vient à peine de revenir sur le banc du Real Madrid qu'il fait déjà le ménage. Le nouveau coach du club merengue, qui revient dans la capitale espagnole après y avoir remporté la Ligue des Champions, aurait déjà dressé une liste de joueurs qu'il ne voudrait pas avoir sous ses ordres la saison prochaine. On y retrouve les suspects usuels annoncés partants par les médias locaux depuis des mois.

Marcelo, Bale, Isco, les suspects usuels

Ainsi, Marcelo, Isco et Gareth Bale, déjà mis en vente par le club avant le retour du coach italien, seraient toujours sur les étals, selon Marca. Le média ibérique affirme que l'arrivée du tacticien transalpin ne changera pas leur statut d'indésirables. Sondé à ce sujet lors de sa conférence de presse d'intronisation, « Carletto » a donné un petit indice sur ses intentions : « Je connais bien [Marcelo, Isco et Bale] et je sais comment les motiver, mais il y a un juge ultime : le terrain », a déclaré Ancelotti. « On verra. Sans attitude et sans football, on ne peut rien faire. » Place aux enchères ?