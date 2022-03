Real Madrid : Ancelotti pense que Kroos "sera là" face au PSG

"Camavinga fait les choses différemment"

Avoir ce type de blessure à ce stade signifie que nous avons bien géré l'aspect physique de l'équipe. J'en suis convaincu

Sans Toni Kroos et Federico Valverde. Voilà comment le Real Madrid, leader de Liga devant le FC Séville, va aborder son opposition contre la Real Sociedad, samedi au Bernabeu (21 heures). Présent ce vendredi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de ses deux éléments, le premier ayant été touché mercredi lors de l'entraînement aux ischio-jambiers.. Valverde, lui, sera remis pour mercredi c’est certain. Ils se sont entraînés avec le groupe récemment et je pense qu’ils n’auront aucun problème en termes de rythme", a déclaré le technicien italien.Précisant que Kroos allait être arrêté durant 5 ou 6 jours, ce qui le ferait reprendre juste avant le 8ème de finale retour de C1 face au PSG (mercredi, 21 heures), le natif de Reggiolo s'est montré certain de bien gérer son groupe, alors que la presse espagnole lui reproche son manque de rotation., a glissé l'Italien.Avec ces deux forfaits face à la Real, Eduardo Camavinga possède des chances d'être titularisé au milieu de terrain. Même si il n'est apparu qu'à 16 reprises cette saison en Liga, l'ancien joueur de Rennes a été évalué assez positivement par son entraîneur. "Camavinga va bien. Il est excité, il est motivé. Il est clair que la position de pivot a été plus difficile pour lui, parce que c'est une position où l'aspect tactique est très important.il peut utiliser davantage son énergie, qui est l'une de ses meilleures qualités. Demain, il est une option", a commenté l'entraîneur du Real Madrid. Sauf nouvelle blessure, le club madrilène devrait donc seulement être privé de Casemiro et Ferland Mendy face au PSG, mercredi. Les deux joueurs sont suspendus après avoir pris un carton jaune lors du 8ème de finale aller.