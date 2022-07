L'entraîneur s'est montré optimiste dans ses commentaires d'après-match et a même déclaré que l'équipe de cette année est supérieure à celle qui a remporté la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière. "Je pense que nous avons une meilleure équipe maintenant que celle de l'année dernière", a déclaré l'Italien après le match. "À l'entraînement, vous pouvez voir qu'il y a encore plus d'intensité.

Ancelotti très optimiste

"Je pense qu'il y avait beaucoup d'intensité dans ce match, surtout en première mi-temps, et je pense que c'était un match égal. J'ai essayé de répartir les minutes entre les joueurs. Je voulais faire jouer certains jeunes joueurs. Dans l'ensemble, j'ai aimé cette performance contre un adversaire solide".



Ancelotti a également confirmé que Karim Benzema jouera ses premières minutes de pré-saison lors du prochain match du Real Madrid, qui aura lieu mardi contre le Club America. "Il devrait jouer 45 minutes dans le match contre le Club America et ensuite plus de minutes contre la Juventus. Lors du match contre la Juventus, je testerai la composition qui débutera probablement la Supercoupe de l'UEFA."