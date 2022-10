Il n'est pas passé inaperçu que les Blancos sont loin d'être parfaits sur le plan défensif cette saison. Sur ces onze matches, ils n'ont réussi à conserver leur cage inviolée que contre le Celtic, le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort. En Liga, ils n'ont toujours pas réussi cet exploit. Carlo Ancelotti a été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse d'avant-match. Marca a rapporté sa réponse.

La parole à la défense

"L'aspect défensif est très important dans cette équipe, il a été la clé du succès et c'est là que nous devons être plus concentrés. Pour cette raison, l'engagement de chacun sera important. Il est vrai que nous n'avons pas toujours été compacts et que nous avons perdu des duels. Ce n'est pas une détente, ce sont des choses qui arrivent".



"Parfois, nous devons mieux défendre. C'est ce que pense l'équipe." On a également demandé au manager italien quel type de Madrid il visait cette saison, et si cela impliquait un pressing élevé. "On va voir un Real qui n'a pas d'identité singulière. Il y a des matchs où l'utilisation d'un bloc bas peut vous donner plus d'avantages. Ce sera une saison où il n'y aura pas qu'un seul Madrid."