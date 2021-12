Leader incontesté de la Liga cette saison, le Real Madrid compte provisoirement huit unités d'avance sur le FC Séville (2eme) qui doit affronter l'Atlético de Madrid ce samedi (21h). Alors que le FC Barcelone végète à la 8eme place, à 18 points des Merengue, Carlo Ancelotti a fait le point sur la situation d'une équipe qui lui disputait encore le titre ces dernières saisons.



Et l'entraîneur du Real Madrid a fait une analyse froide et lucide ce samedi en conférence de presse, à la veille de la rencontre qui opposera dimanche son équipe à Cadix : "Le Barça n'est actuellement pas un concurrent direct pour le titre parce qu'il est plus loin que des équipes comme Séville, l'Atlético et le Betis."

Prudence tout de même

Un constat évident qui n'empêche cependant pas le technicien italien de rester vigilent : "Le Barça a malgré tout la qualité qui lui permettrait de revenir dans la course en fin de saison. Si j'étais l'entraîneur de Barcelone, je dirais la même chose que Xavi."