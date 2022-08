Le Real Madrid a difficilement battu Almeria dimanche soir, pour son entrée en lice en Liga. Interrogé après le match pour savoir si le maillot du Real Madrid pesait sur les jeunes joueurs qui y ont participé, Carlo Ancelotti estime que c'est le cas.

Le maillot pèse lourd sur les épaules des jeunes

"Les jeunes méritaient de jouer en raison de ce qu'ils font à l'entraînement", a déclaré l'entraîneur. "Mais, peut-être que ce match a pesé sur eux un peu dans un sens émotionnel. Ils n'ont pas montré la qualité qu'ils affichaient à l'entraînement, mais c'est normal puisqu'ils sont jeunes et qu'il est difficile de porter ce maillot. Je n'ai pas sorti Camavinga à cause de ce qu'il a fait de mal, juste parce qu'il avait un jaune".



L'entraîneur a poursuivi ses réflexions sur le match dans son ensemble. "Nous avons mal commencé le match, car ils ont trouvé des espaces derrière", a-t-il déclaré. "Cela a rendu le jeu difficile, car ils étaient très bons pour fermer les espaces. Nous avons eu de nombreux tirs, mais nous avons eu du mal à marquer. En deuxième mi-temps, ils étaient plus fatigués et nous avons eu plus de contrôle et d'occasions."