Real Madrid : Ancelotti met en garde Tchouaméni

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est content de pouvoir compter sur sa recrue française Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français est arrivé cet été en provenance de Monaco. Il renforce un entrejeu des champions d'Europe qui est déjà bien garni.

Interrogé sur les chances de Tchouaméni d'être titulaire, Ancelotti s’est montré assez évasif : "Dans le jeu d'aujourd'hui, et surtout ici au Real Madrid, le sens du mot "titulaire" signifie un joueur qui jouera le prochain match parce qu'après le match en question, il y aura d'autres joueurs qui seront aussi des "titulaires"."

« U n joueur clé pour la France »

Le technicien italien a ensuite prévenu Tchouaméni qu’il va devoir se donner à fond s’il veut pouvoir concurrencer les tauliers en place du côté de Bernabeu : "La compétition pour les places au sein du groupe est la clé de notre succès et du maintien d'un haut niveau de motivation tout au long de la saison".

Ancelotti a conclu en déclarant qu’il était content des deux renforts qu’il a obtenus durant cette période estival. "Tchouaméni et Rüdiger apporteront de la qualité à l'équipe car ce sont les meilleurs joueurs à leur poste qui étaient disponibles sur le marché, a-t-il souligné. Rüdiger est un grand défenseur central, qui peut jouer à plusieurs postes différents. Et Tchouaméni, c'est pareil. Il est très jeune, il a le temps de se développer et a un grand avenir devant lui. C'est aussi un joueur clé pour la France".