Le match nul et vierge du Real Madrid, samedi, à domicile face à Villarreal aura laissé un goût amer à Carlo Ancelotti. Pourtant, le tableau d'ensemble montre qu'il se surpasse en ce début de campagne par rapport aux saisons précédentes chez les Blancos. Une longue liste de candidats a été établie pour remplacer Zinedine Zidane cet été, mais Florentino Perez a opté pour la fiabilité de l'Italien expérimenté, et c'est un choix qui porte ses fruits.

Ancelotti, départ canon

Cinq victoires et deux nuls en ce début de saison, c'est une amélioration par rapport à la campagne 2013/14 où Madrid avait obtenu cinq victoires, un nul et une défaite lors des sept premières rencontres. La campagne actuelle a également vu le meilleur départ national à Madrid en onze saisons, depuis 2011/12 lorsque Jose Mourinho avait obtenu 17 points sur 21 possibles. Les hommes d'Ancelotti sont l'une des trois équipes qui restent invaincues dans La Liga , avec Séville, Villarreal et Barcelone.