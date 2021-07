Real Madrid : Ancelotti expose ses ambitions de jeu

"Le football moderne demande de l'intensité avec et sans le ballon"



Depuis mardi 1 juin, Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur du Real Madrid et a succédé à Zinédine Zidane sur le banc du club merengue.(dixième Ligue des Champions, ndlr). Après son expérience à Everton, achevée la saison passée à la 10ème position de Premier League, le natif de Reggiolo a exprimé certaines ambitions pour son Real Madrid, qui devra notamment faire sans Sergio Ramos, après son départ libre vers le PSG.C'est l'histoire du Real Madrid. Mais aussi le besoin de jouer un football énergique, avec ou sans le ballon. C'est ce que demande le football aujourd'hui. Le football moderne demande de l'intensité avec et sans le ballon", a-t-il expliqué à Real Madrid TV.Si il avait également gagné la Coupe du Roi et la Coupe du monde des clubs lors de son premier passage au Real, Ancelotti n'avait pu conquérir la Liga. Un challenge qui sera donc à relever alors que le Real a terminé second du championnat d'Espagne la saison passée, à un point de l'Atlético Madrid de Diego Simeone, champion en titre. Passé par les bancs les plus prestigieux au cours de sa carrière - Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munich et Naples - Ancelotti disputera un premier match de pré-saison le 25 juillet prochain face aux Glasgow Rangers de Steven Gerrard, champions d’Écosse.