Real Madrid : Ancelotti évoque "une grande opportunité" pour Camavinga

Kroos sera le seul élément de la vieille garde expérimentée du Real, Ancelotti donnera du temps de jeu à des joueurs moins utilisés et le nom de l'ancien milieu de Rennes a été cité par le technicien italien en conférence de presse d'avant-match. "Casemiro et (Luka) Modric ne seront pas disponibles mais c'est une grande opportunité pour d'autres joueurs comme (Eduardo) Camavinga d'intégrer le onze, sans avoir beaucoup joué ces derniers temps. C'est un élément important pour nous, dès aujourd'hui mais surtout pour le futur. C'est la même chose pour (Federico) Valverde et pour l'ensemble de ces jeunes joueurs qui auront une chance de se mettre en valeur lors du match à Bilbao", a-t-il expliqué.

Eduardo Camavinga devrait bénéficier d'une belle occasion de se mettre en valeur sous le maillot du Real Madrid. Recruté l'été dernier contre la somme de 40 millions d'euros (bonus compris), l'ancien milieu de terrain de Rennes âgé de 19 ans est, logiquement, un joueur de rotation dans l'effectif entraîné par Carlo Ancelotti. Titularisé à 4 reprises en Liga depuis le début de la saison, il passe derrière le trio inamovible formé par Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos.En effet, Casemiro, qui a reçu un carton jaune lors du match face à Cadix dimanche soir, sera suspendu face à Bilbao. Touché par le Covid-19, Modric ne jouera également pas sur la pelouse de San Mamés. Si, mécaniquement, ToniAuteur d'un but cette saison sous le maillot du club merengue, le 12 septembre dernier face au Celta Vigo (5-2), Camavinga a déjà reçu quelques encouragements, notamment ceux de Casemiro. "Il est jeune, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup d'envie., avait ainsi apprécié le milieu de terrain en conférence de presse avant un match de Ligue des Champions remporté par le Real face à l'Inter Milan, le 7 décembre dernier (2-0).